- Ja sam primila jednu devojku da stanuje kod mene, došla sam u Suboticu da normalno živim. Ona je meni rekla da radi masažu i pitala me je da radi. Bile su tu dve sobe kod mene, a on je rekao osam, to su gluposti. Mene baš briga za masažu, neka radi šta hoće. Ona mi je rekla da dam oglas, ona je dovela i drugaricu. Nisam gledala šta rade, a ona su dale ideju. Moja drugarica koja je umrla je rekla da će to da radi. Držala sam kafić, one tamo nikad nisu ušle. Ja sam pustila njih da one rade, a ja sam bila posrednik. Mogla sam da ne odem nijedan dan u zatvor, ali sam rekla da ću da idem. Mogla sam da uzmem nanogicu, ali sam rekla da ću da odgovaram za to - rekla je Milosava.