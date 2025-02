- Uvek me je pitao da li ću mu roditi sina, govorila sam da hoću i zaista sam želela. Onda sam ostala trudna, poslala sam mu poruku i dobila odgovor „ruku na srce, to nije moguće“. Nakon što sam ga obavestila o trudnoći, on je nestao. Nije mi se javljao puna dva meseca. Ostala sam sama sa sobom - ispričala je.