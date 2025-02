Zlatinog sina obuzdali su drugi takmičari dok se on otimao sve vreme pokušavajući da dođe do Ene.

- Podržavam sve što je Zlata rekla, ali ko nas pita. Mi smo tu da ga podržimo šta god da on uradi, ali to je rijaliti. Sada da mogu nešto da mu kažem njemu bi mamu, šalim se. Oni kroje priču i svoju ljubav, ali to je toksična veza koja ne vodi ničemu. Dva dana dobro, tri dana svađa njihova dva ega ne mogu zajedno, da nisu unutra ne bi se ni videli nikada, a ni bili zajedno – rekao je Peja za “Blic“, a onda dodao da on između njih dvoje ne vidi ljubav.