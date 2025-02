- Ne bih da hvalim svoje dete puno, uostalom on je tamo, govori o sebi i o svojim roditeljima. Što se tiče Ene, ja ne mogu i mislim da se 99 odsto ljudi slaže sa mnom, ona je prelepa žena, preharizmatična, energija koju je donela tamo, znala je gde je došla, a još bolje se i snašla i to ne može da joj se ospore. Da li će oni da budu u vezi, neće, da li će da se ljubakaju? Bože moj, rijaliti je život. Da pošaljete kamere ovde kod mene ili po kućama videli bi rijaliti...Tako je, ja nemam, sve su snajke, mislim može da se ima 1.000 devojaka, ali kada se dovede kući, onda je to snajka. Moj Miki i moja Milica su se zabavljali sedam godina, samo sam ga pitala: "Je l' voliš sine svoju Milicu", rekao mi je da je voli i to je kraj svake priče. Videli ste i sami, pa i ljudi vide, nije on tako slabić, vreme će pokazati - rekla je ona za Pink.