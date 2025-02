- Nije mi prijalo što sam bio u štali, nisam spavao noću. Ona je to namerno uradila, da mi se osvati za nešto što sam ja izjavio. To je Andrea, ona je zlopamtilo. Hoče Kristijan da se obrne krug ljudi koji idu na pijacu. Kristijan utiče na ljude ovde, jer su svi dosadni. Kristijan upetlja prste, on je autoritet, neke stvari koje ne znam ja ga poslušam. Sličnog smo karaktera, dobri smo drugari, a Andrea ga sluša jer je Kristijan, da u se dodvori -započeo je Nikola.