"Imala je svega 17 godina kada je njega upoznala. Ubrzo je ostala trudna, a on ju je primorao da zadrži bebu iako ona to u početku nije želela. On ju je tada zaprosio i počeli su da žive zajedno, ali je on retko bio kod kuće, a ona je ostajala sama sa praznim frižiderom, zaključana u stanu", navela je njena rođaka.