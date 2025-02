Jovana je tom prilikom rekla da je Ena imala ljubavnu romansu sa ženom, kao i da se pored toga ljubila sa Jovanom Tomić Matorom, ali da je želela sve to da sakrije.



- Prvi put sam je videla u jednom klubu gde je igrala na šanku. Da li je profesionalno ili nije, to ne znam. Izgledala je razvaljeno. Ona je veoma volela da pije. Upoznala sam je preko jedne osobe, s kojom je imala nešto. Odnosno, one su bile drugarice sa beneficijama - rekla je ona, pa otkrila da to nije Matora, već neka druga devojka: