- Mislim da je dobar, bez obzira na svađe. Ja Boru volim, volim i Milicu. To što oni nisu uspeli, to je njihova stvar. Imali smo svađe, to je najduža, odvratna svađa u rijalitiju, dva i po sata... I sad smo dobri. Bilo, prošlo, dobri smo - rekla je Zorica, a potom je usledilo pitanje: