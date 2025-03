- Mi smo ga savetovali da bude oprezan sa devojkama poput Ene, ali on je slepo zaljubljen u Enu. Njena prošlost i njeni postupci nas brinu, a sada kada je Lukas sve ovo priznao, mislimo da je vreme da Peja preispita svoj izbor. Nažalost, on ovu informaciju nema ali se nadam da mu to neko može reći jer bi tada završio sa njom zauvek. Lukasova rečenica da su Enu doveli kod njega u stan dovoljno govori o svemu i mislim da Jovanu ne treba Lukasov ostatak, kaže jedan od drugova koji je želeo da ostane anoniman dok njegova devojka, a Jovanova drugarica dodaje:

- Jovan je jako vezan za majku i to što mu je Ena rekla da nije kao njegova majka koja pi*a po ulici ga je izbacilo iz takta. Taj snimak, zbog kojeg se Zlata jako kaje, a koji ju je svojevremeno koštao i statusa u “Grandu” im je svima bolna tema. Mislim i nadam se da mu je to otvorilo oči kakva je ona, ali se bojim da će on popustiti i da će opet biti zajedno. On će to pripisati njenom afektu.