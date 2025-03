- Iznosim samo istinu. Matora je rekla da joj Tamara nije dala pare, a ja znam da je Tamara ponudila da plaća dom i lečenje roditelja dok su živi. Ne branim nikog, ali devojka nije deo toga. Ne želim da dajem bilo kakve poruke u javnost, neka to radi Matora kada izađe. Nisam ni na čijoj strani, tu sam za nju i njenog oca. Ona je malo kompleks, iskompleksirao je Marko, tu je ispala glupa. On tačno zna gde treba da se udara. Ona uopšte nije svesna šta priča, to što ima između njih, neka reše na sudu - rekla je Ermina, pa nastavila u istom ritmu:

- Juče je rekao da je on pomirio Asmina i Situ, to je glupost. Njih sam ja pomirlila, radila sam to pola godine. On to sve radi da okrene Aneli protiv Matore. Njega ja mogu da pokopam sa ovakvim stvarima, njegove privatne stvari ne želim da komentarišem. Ne radim ljudima takve stvari, a jela sam i pila sa njima - rekla je Ermina.