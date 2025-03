Vladimir i Ivana započeli su romansu nakon Ivaninog javnog raskida, a on je sada u lajvu sa Marijom Kulić progovorio zašto je sam i zbog čega mu nije uspela veza sa Aleksićevom.

- Razvedene žene meni najviše odgovaraju. One su se ostvarile na mnogim poljima. Više voleo ostvarenu razvedenu ženu, nego mladu. Još ako ima decu, bilo bi bolje da se ne mučim za prvo dvoje, pa treće i četvrto da bude sa mnom - rekao je Vladimir, a Kulićka se složila s njim, a potom ga upitala šta mu to nije odgovaralo kod Ivane, a bivši rijaliti učesnik je kao iz topa odgovorio da on Ivani nije odgovarao.