- To je toliko odvratno, imala sam takav osećaj diskriminacije, da se zapitam da li sam šugava. Svako ima pravo da izda stan kome želi, ali ako se mi sve dogovorimo i ko će da menja bravu i za cenu, i šta ćemo da radimo i onda ja pošaljem ličnu kartu i propadne dogovor. Dovoljno mi je stresno što moram sama da se selim sa dvoje dece, ali sam doživela da je krenula neka priča kako ne mogu da mi izdaju stan jer je to neki investicioni fond, pa mora da se plaća na račun. Ja kažem nikakav problem, plaćaću na račun, platiću PDV i još im kažem daću vam za šest meseci unapred, nikakav problem, pa ni tako nije moglo. Da Kosta nije dobio boginje, išla bih da pravim skandal, da im kažem: "Ja sad nemam gde da živim, doveli ste me pred svršen čin sa dvoje dece". Međutim, odustala sam od toga, konačno smo našli stan i to je to.