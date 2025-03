U rijalitiju "Elita", došlo je do žestokog sukoba između Anđele Đuričić i Luke Vujovića, koji je eskalirao kada je Nenada Marinkovića Gastoza , pod uticajem nervnog sloma, počeo da lomi stvari. Anđela se sukobila sa Lukom zbog njegovih komentara o hrani, dok je on počeo da vređa i omalovažava sve oko sebe.

- Šta se meni obraćaš, neka se obraća svojoj devojci, to što si pijan svakog utorka i praviš probleme... Sutra ćeš da mi se izvinjavaš... Meni se ne obraćaj! Ja imam dečka i ne zanimate me vi u ovoj kući, on mi je jedino bitan, boli me ona stvar za sve vas - rekla je Anđela.