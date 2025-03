Slušaj vest

Rijaliti učesnica Stefani Grujić se pre mesec dana porodila i dobila dete sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, a on nije ni znao da će postati otac. Njen ujak Miloš pričao o situaciji koja je šokirala javnost.

Stefani je trudnoću krila od svih, a Munjeza nije upisala kao oca deteta.

Foto: Printscreen

- Nisam dobio ni poruku kada je izašla iz rijalitija. Imali smo dogovor da ja budem njena podrška, a ona nije ni ''hvala'' rekla. Smatram da se njena majka naljutila na mene jer sam je ja zamolio da se malo estetski koriguje. Nju je to možda uvredilo. Njoj se nije svidelo to što sam joj rekao, očigledno. Neki ljudi su to i primetili da to nedostaje, kada se ona ekranizovala.

On, kako kaže, nije znao za Stefaninu trudnoću, već je za sve saznao iz rijalitija.

- Dogovor je bio da ne radi takve stvari i da nema intimne odnose. Kada se to dogodilo, nisam mogao da je osudim zbog toga. Munjez je znao šta radi, da se ne lažemo. Ne znam kako nekom to može da se omakne?! Ja sam saznao da je Stefani trudna kada je Milan Milošević postavio hipotetičko pitanje. Stefani mi nije rekla da je u drugom stanju. Mi se svakako nismo čuli. Utvrdio sam kada se Stefani porodila da je to istina. Njenoj mami sam čestitao, zahvalile su se - ispričao je Miloš, nakon čega je priznao šta misli o Stefaninoj vezi sa Matorom:

- Pred kraj rijalitija sam imao informaciju da se Stefani viđa sa Matorom. Matora je iskoristila situaciju jer je Stefani bila emotivno ranjena. Sačekala je svoj momenat. Da se ne lažemo, za vezu su potrebne dve osobe. Međutim, Matorin ljubavni život znamo i kako to izgleda. Veoma brzo živi, posećuje aftere i Stefani se razočarala verovatno kada je utvrdila kako Matora živi. Nemam ništa protiv istopolnih zajednica, ali postoje ljudi koji eksperimentišu, pa se onda vrate na emotivni odnos sa suprotnim polom. Stefani treba da misli o svom detetu i kako će ono odrastati - rekao je u emisiji na Redu.

Miloš je potom prokomentarisao situaciju kada je na proslavi povodom rođenja deteta Jovani pocepana pajica.

- Komično. Ona se sama pronašla u ulozi oca. Komično mi je da neku ženu cepa neko, a ona nije otac. Nije mi to jasno. Matora bi trebalo da zna da Stefani ne prašta prevaru. Ako ju je prevarila, ona reaguje. Verujem da je do preljube došlo. Ukoliko se Matora našla u ulozi ''oca'', trebalo bi da bude svesna da je jako važno da li utiče na to da se Stefani oseća loše. Ukoliko je išla okolo i varala je, to može veoma teško da padne njoj.

