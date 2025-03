- Dobro, nemoj više da ga zoveš i da mu šalješ poruke. Ideš sad na blok i to je to — zapretila je Miljana.

- Mi smo zajedno, a to što vi pričate da je Luka gej, to nije istina. Ja sa gejom nikada ne bih bila u vezi. Stoga, nemoj više da ga zoveš, ja bih te zamolila — rekla je Miljana.

- Zvala me je nakon Zadruge 4, sa izgovorom da joj hitno trebam i da moram da se stvorim u Nišu kako znam i umem. Ja sam stvarno pomislio da se nešto ne daj Bože gododilo i naravno odmah sam otišao. Kada sam stigao uvela me je u stan u kom je živela sa Zolom, a tada sam shvatio šta je bilo toliko hitno. Zaključala je vrata za mnom i rekla mi da ne idem nigde. Molio sam je da me pusti jer sam imao obaveze u Beogradu, ali nije želela. Četiri dana me je držala zaključanog, nisam smeo ni kroz prozor da provirim. Imalis mo s*ksualne odnose, nakon kojih je ona poludela i počela na pola sata da me tera da je oralno zadovoljavam - ispričao je Luka tada za Republiku i otkrio da ga, navodno, spasila Marija Kulić.