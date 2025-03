- Mnogo puta sam rekao da stavljam tačku na rijaliti, ali ću ostati suzdržan. Neću stavljati tačku. Mnogi me dozivaju tamo u rijalitiju. Prija mi odmor malo od rijalitija. Nije to to bez mene, zna se ko je kraj rijalitija. Nema mi tamo nešto zanimljivih ljudi - dodao je on.