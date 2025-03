- Mislim da sam potisnuo emocije, smatram da ona i ja ulazimo u konflikte jer ne izađem napolje kada me iznervira, krenuću da bežim kao što sam krenuo da radim. Treba da imamo jedno prema drugome poštovanje, kao što smo ga imali na početku. Previše sam se dao za tu ljubav, dolazimo do konflikta bezveze. Navikao da me ne krive devojke za neke stvari, dok ona jeste - odgovorio je Peja, a potom je usledilo sledeće pitanje.

- Volim što sam iskren i što uvek kažem kako se osećam, nisam neko ko će da kaže da mu neko previše znači, a da nije tako. Rekao sam da potiskujem svoje emocije, ne želim svoj mir da gubim. Ne želim da nestaju kašike i viljuške i to, pa da me neko tera da kradem i to, ja to nikada nisam radio - govorio je Jovan.