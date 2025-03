Hvala ti što imam tri sestre, hvala ti što si volela našeg oca najviše i hvala ti što si nas vaspitala, što si nas izgradila kao ljude. Nikada neću zaboraviti tvoje poslednje dane i tvoju borbu do poslednje sekunde. Do poslednjeg trenutka se nisi predavala, toliko da su se lekari divili tvojoj volji i borbi za životom… Ništa mi nije bilo teško za tebe tokom ovih dana borbe, to moraš da znaš. Znaš i sama kakvu smo paklenu noć imali i kako smo se borili zajedno, kako si me držala za ruku, kako smo se grlili, ljubili i plakali. Sve bih dao, ali sve na ovom svetu, samo da sam mogao bilo kako da ti pomognem… Nikada neću zaboraviti tvoj pogled i nikada neću zaboraviti kakav je osećaj kada me držiš za ruku…