- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio. Moj prvi komšija radio je sa njenom sestrom i oženio je i dobili su blizance. Ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno, ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan. Sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata - dodao je Đuričić.