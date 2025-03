- Znaš kakav je moj otac. Ne znam da li će pričati sa mnom posle ovoga. Upoznala sam ga sa 11 godina. Živi preko, upoznali smo se kad je došao. Stalno su bile svađe između oca i majke. Stalno sam morala da biram. Kupi stan gde sada živimo, moja mama je držala kafanu, on joj je rekao da zatvori kafanu da će sve da šalje. Prvih par meseci je bilo top i onda mu se nešto desilo. Kao da me nauči pameti, da živim sa manje novca. Moja mama nije mogla da radi jer je bila bolesna. Slao nam je 100 evra mesečno, mama se zaposlila kao čistačica. Onda je on dolazio, iživljavao se - otkrila je ona jednom prilikom.

- Kada sam napunila 18 godina, krenula sam da radim kao promoterka. Žensko si, treba ti garderoba. Jednom je moj otac došao, ušao u stan, nije znao šta radim. Lagala ga gde sam, ja sam bila na granici Mađarska - Srbija. Ja dolazim, on se dere. Nisam više mogla da trpim to. Mama odlučila da ide, pitala me da li ću ja. Uzela sam dva para farmerica i otišla. Nisam pričala sa ocem par godina sve dok nisam izašla iz "Zadruge". Pomirili smo se, vratila sam se u stan, opremila ga. Ostali u okej odnosima. Poklonio mi je auto. Pričam sa njim. Ali sad posle ovoga... On je bio na ratištu, znaš kakav je on. Patrijarhalan je, nema pojma neke stvari o meni. Sada kada budem izašla sto posto neću pričati sa njim. Nikad nisam bila prihvaćena od strane porodice mog oca - rekla je Aleksandra.