- Bože sačuvaj! Niti ja imam sa bilo kim iz Frankfurta komunikaciju, niti sam htela da idem tamo. Zvala me je jedna žena sa kojom je on držao kafić, da idem da budem gost kao što je Bora Santana bio, ali ja sam rekla da mi to ne pada na pamet. Niti poznajem neke momke iz Frankfurta, niti me interesuje, tako da, boli ga što ga ignorišem i mora da izmišlja i laže. Ako je to istina, što me nije prijavio - rekla je Miljana.

Miljana je otkrila i da li je ispratila vest da Zola ponovo ulazi u Belu kuću, iako je u više navrata izjavio da je završio svoju rijaliti karijeru.

- Pročitala sam vest, ne interesuje me. Ja od sedmog februara nemam nikakvu komunikaciju sa njim, niti ću je imati više. Neka svako ide tamo gde misli da mu je dobro. Ne mislim da on ulazi zbog mene u rijaliti, već mislim da ulazi zbog Stefani da bi pravili priču, zato što je bio sa njom. On, Munja i Matora su bili sa Stefani, a s obzirom na to da ni Munja i Matora ne žele da ponovo budu sa njom, on hoće i zbog toga ulazi - rekla je Kulićeva, pa otkrila zbog čega je odlučila da prekine odnos sa bivšim dečkom.

- Ništa se nije desilo, jednostavno nemam više volju ni da snimam mečeve na TikToku sa njim, ni da imam bilo kakvu komunikaciju, niti sam mu rođendan čestitala. Nemam nikakvu potrebu, ne interesuje me on uopšte. Nije me povredio, ne može on da me povredi, jer me čovek ne zanima u životu više i to je to. Niti ću gledati rijaliti, niti ulazak, baš me ne zanima - izjavila je Miljana.

