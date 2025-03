- Bože me oprosti, ne mogu da mi nađu manu, pa se hvataju za to. Svako je bolestan ko pomisli da sam zaljubljena u Lepog Miću. On je stariji od mene 41 godinu. Ne osećam ništa prema njemu, neprijatno mi je da se pravdam - rekla je Ivanija, na šta se voditelj nadovezao.