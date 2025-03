- Da budem iskren nije imao zamerku. Uvek pitam ljude iz produkcije da li treba nešto da menjam, da mi kažu šta valja, a šta ne i svi mi kažu ‘Samo tako nastavi, to je sve dobro’. Iste reči sam dobio od Saleta i meni je drago da opravdavam to poverenje i da se zna koji vagon u tom vozu za šta služi. I dalje smo najgledaniji, nismo nazadovali, nego napredovali - ispričao je voditelj.

-Svi su moje dugogodišnje kolege, neke članove žirija sam upoznao skoro, jedan od njih je Đorđe David. Pošto sam se bavio dugo sportom, on me podseća na neke moje trenere koji su bili sa autoritetom i sa oštrom energijom. Vidim da se on, kao i svi iz žirija maksimalno daju takmičarima shodno svojim obavezama. Deluje mi da bi on svojom energijom i upornošću najviše izvukao iz mene. Možda bi najlaganije bilo da sarađujem sa ženskim delom žirija – kazao je on za Grand, a na konstataciju novinara da bi se možda najviše plašio Dragana Stojkovića Bosanca imao je spreman odgovor: