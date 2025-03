- Šta da vam kažem? Evo malo pre sam stigao sa dijalize, uvek kada idem na dijalizu izgubim govor. Četiri sata ti ispiraju krv i ono sve, mogu da ti kažem da je teško, nije baš da je dobro. Sad nam Ana otišla u "Elitu" i Stefan, Rada i ja smo ostali sami. Da mi nije Rade, zlo. Ja bih želeo da pošaljem svim ljudima na ovom svetu želje da imaju ljubav kao što je imam ja s Radom, 44 godine smo u braku, nikada se nismo posvađali, šta je Rada želela, to je i dobila. Svirao sam i zarađivao sam dosta novac - rekao je Rade.

- Kad sam čuo da je tražila pesmu: "Ti si ćerko tatin sin" i mnogo sam se obradovao. To su moja deca, ma kakva god da su, mi smo ih stvorili i doneli na ovaj svet. Mi smo gledali da pomažemo svojoj deci, ja sam hteo kao roditelj...Pitali smo odmah: "Koliko to sine košta?", sve će to majka i otac da finansiraju i da bude ako treba i još ako bude trebalo, daću. Moja deca su tako srećna, imali su i srećno detinjstvo, nisu bili željni ničega - rekao je Rade.