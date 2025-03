- Nisam znala, znala sam za taj udarac po šaci, kada sam saznala za te šamare, nazvala sam Danijela. Tada mi je Danijel rekao da je Stefani dobila dva šamara i da mora da ćuti i pokazala na stomak. Taj drugi drugar koji je doktor, bio je u dnevnoj sobi, ne sme ni da spomene, ni da viče, jer niko nije znao za trudnoću...One su to krile u početku, nekih mesec dana, pričale su da su jako dobre drugarice. Odlazila je u Beograd, pa prespava tamo, navodno je Stefani bila kod Jovane pevačice. Pitala sam direktno da li joj se sviđa Jovana, pitala sam: "Da li je gledaš kao muškarca, a ne kao devojku", jer do sada nije imala tako nešto. Rekla mi je da je gleda kao na muškarca, stvarno je šmeker bila. Čak su i moja deca Jovanu zavolela. Nisam htela do skoro da je pravdam, ali sada kada pogledam, ne znam šta se dešavalo, ali kada sve sad vidim i kako se prešaltala da se ništa nije desilo, mislim da nas je Jovana izvozala. Ja sam znala da voli da popije, kod mene je to pet maksimum, a ne 20 piva, pa da padne. Ja sam to tada prvi put videla - rekla je Nina.

- One su raskinule pre. Krenuli su svi problemi kada je Stefani otišla u porodilište, nije ispoštovala dogovor Jovana da bude kod kuće. U međuvremenu je Jovanina mama završila u šok sobi, to je sve bilo kada se Stefani porodila ili sutra...Jovana nije ispoštovala ništa od toga, ne znam gde je bila, nisam bila sa njom. Bila sam s njom u autu kada su nam javili da se Stefani porodila, ali me je i tada dobro izmanipulisala. Ja sam njih upozorila da im je dozvoljena veza, ali da nije dozvoljeno da u istopolnom odnosu odgajaju dete...Jako težak porođaj je imala, četiri i po, pet sati. Onda se Jovana već tu ljutila kako sam namćor i da neću da se veselim. Jovana je rekla da odemo da popijemo i jedemo nešto. Dok sam ja otišla do toaleta, rekli su mi da iza ne može da se sedi, da je mokro i da moramo da sedimo tu nasred. Jedno piće nije bilo jedno, nego one kible pune pića. Jovana, njen vozač i ja. Ja sam nju upozorila da pazi šta radi, da ne sme da lupeta gluposti, a ne mogu da vučem Jovanu: "nemoj to, nemoj to" - rekla je Nina.