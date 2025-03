- Ona je mene držala do blonice, nije me puštala. Došla je doktorka koja je lečila tatu, i kaže ona njoj: "Ovo je moja ćerka". Rekla sam joj da mora da ide i da će da je zdraže, otežano je pričala, ali videla sam da se gubi. Uveče kad smo zvali bila je u teškom stanju na aparatima. Rastale smo se, svesna sam bila. Takav je bio i ćale, ali vratio se. Posle kad sam ušla u sobu, kad vidiš na onim aparatima.... - govorila je Matora.

- Isto moja majka. Dve godine, zadnja tri meseca je naglo oslabila. Jedno jutro je uzela da usisava, kad je bila godišnjica smrti mog ćaleta rekla mi da idem na groblje da upalim sveću i kod brata koji je poginuo. Ja sam sve to odradio, posle dva sata me je zvala sestra i rekla da se majka ne javlja. Ja dolazim kući, a samo dva sata pre toga smo normalno pričali. Ona je ležala, nije joj bilo dobro. Zvao sam hitnu, posle 15 minuta je pitam, a ona priča nepovezano. Počela je da kuka, doziva svoju majku. Mi kad smo došli ujutru rekli su mi bolje da ne ulazim u sobu, a ujtru sam to video. Kad su uradili metastaze su joj bile svuda, a na poslednjoj kontroli nije imala ništa - pričao je Ivan.