- On bi hteo da uplovi u vezu sa njom, ali ona je tu glavna i ona će da odlučni. Malo se mazi, a malo je divlja mačka. Ja mislim da ona ne voli Munjeza, tu nema ljubavi. Ona i dalje voli Matoru. Ona je bila u drugom stanju, navikla je i drugo stanje mnogo toga promeni. BIla je slaba i osećajna, a Matora je to koristila. Ne može da se brani Matora, mala ima 20 godina i ne može niko da je osuđuje - govorila je Milosava.

- Moguće da je Matora u to ušla mozgom da bi eskivirala ovu priču i skrenula odgovornost sa svega. Sve će da se vidi, tamo je teško folirati neke stvari. Ne želim da prekidam ako nešto ide uzlaznom putanjom, ali znam šta je meni govorila za Munju, kako sebi ne može da oprosti šta je imala nešto sa njim. Kad je stigla slika da je istetovirao slovo S, ona mi je pokazala, a dan nakon toga smo u krevetu razmenjivali nežnosti i ona jer pričala sve najgore za njega. Sećam se Matora kad je sedela pored mene, stigle se uslike tetovaže, a Stefani mi prišla i ismejavala ga je. Njoj je to bilo smešno. Posle svega toga kad su Milica i Terza saznali pol bebe prišao mi je Munja, zagrlio me je i rekao: "Nije mi svejedno, ali nema veze" - pričao je Čolić.

- Nije mi pričala o tome, ali na njoj nikakvu muku nisam primećivao. Meni to zaista nije palo na pamet. Ja do večeras nisam o tome razmišljao. Ja sam saznao da je ona trudna kad se saznalo da se porodila. Ako su njegovi roditelji izrazili želju, ako on ima sumnje, ako ona želi onda nikakav problem da se radi DNK. Tu smo gde smo, ne kopka me. Računao sam ne poklapa me. Ako žele spreman sam za DNK - rekao je Zola.