- Kuvam mu ručak svaki dan, jede, donese opran tanjir i zahvali se. Mislim da bi se jako naljutili na mene ljudi kojima je stalo do mene i da bi mi zamerili ako bih mu prešla preko nekih stvari, a mislim da sam i ja puno toga ružnog rekla da bismo se sad vratili jedno drugome. Nisu mi ugašene emocije i ne mogu da lažem kao što on kaže da je potisnuo emocije. Ja imam emocije i dalje, to me vuče da radim te neke stvari. Pogledala sam sinoć nekoliko puta da li je zaspao, ali to ne znači da bih se pomirila, nego da mi nedostaje - rekla je Čolićeva.