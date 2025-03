Zvonko je uvek bio sumnjičav prema iskrenim namerama Cerovčeve supruge, inače Tajlađanke, Peti

Bivši učesnik hrvatskog rijalitija "Ljubav je na selu", Marijan Cerovac, preminuo je u junu prošle godine, a tužnu vest je potvrdio Zvonko Šantalab, takođe učesnik, koji je otkrio i niz potresnih detalja iz života svog prijatelja.

Kako je istakao, Zvonko je uvek bio sumnjičav prema iskrenim namerama Cerovčeve supruge, inače Tajlađanke, Peti.

- Ona je izjavila kako je videla Marijanov profil i javila mu se na Facebooku pa se pojavila usred snimanja kao njegova nova ljubav. Ja na dva metra promatram… Produkcija im govori da se poljube, ona to napravi, ali sa stisnutim ustima. Čovek joj se gadio, ali je imala plan. Nakon snimanja sam ga upozorio da beži od toga i da tu nema ljubavi, a on mi je odgovorio: "Ne, ti ne znaš Zvonko, mi smo se zaljubili". Oni su se u rijalitiju odmah i venčali, to je bilo sve prikazivano. Nakon dva mjeseca me nazvao i rekao da planira prodati svoju kuću u Istri, te da se seli na Tajland. Tada sam ga duboko izvređao i upozorio da ne radi gluposti, da je u penziji, te mu treba zdravstvo i socijalno osiguranje. Neka ne napušta svoj dom i ne odlazi u nepoznato. Uspeo sam ga 'zakočiti' na godinu dana. Rekao mi je da neće prodati kuću te da odustaje od te lude ideje - kazao nam je Zvonko.

Marijan je nakon premišljanja ipak odlučio da se preseli.

- Kad mi je rekao da je prodao kuću, poludeo sam. Otišao je na Tajland sa svim novcem i tamo se zadržao godinu i dva meseca. Čim je došao, odmah je kupio modernu kuću s bazenom koju je prepisao na Peti, auto i motore. Njegova supruga, inače, ima i ćerku kojoj je Marijan u Bangkoku kupio penthaus u zgradi koja ima čuvara i video nadzor - ispričao je on, pa istakao da je godinu dana kasnije otkrio da boluje od opake bolesti.

1/3 Vidi galeriju Marijan Cerovac sa partnerkom Tajlanđankom Foto: Printscreen RTL

- Pre 3-4 meseca mi je javio kako je teško bolestan i sumnja da ima leukemiju. Otkrio mi je da mu je bolnica uzela preko 150.000 evra za lečenje i da ne zna kako će dalje. Ja sam ga pitao za hrvatsko zdravstveno osiguranje i da se dođe u Zagreb. Obećao sam mu da ću ga ja dočekati i da može biti kod mene u Buzinu. Peti nije htela da dođe, a on ju je prisilio da mu kupi avionsku kartu. Doleteo je prije tri nedelje. Ja sam ga dočekao, a on je bio polumrtav. Stjuard ga je iz aviona izveo u invalidskim kolicima i smestili su ga u moj auto. Kad je došao kod mene kući, skuvao sam ručak, a on je spavao preko deset sati. Nakon toga sam zvao hitnu koja ga je odvela na Rebro. Počelo je lečenje, dijagnoza se potvrdila, a osim navedenog, dobio je i koronu koja je zakomplikovala stvar. Bio je na respiratoru… - ispričao je.

Zvonko je kontaktirao Cerovčevog sina koji živi u Americi kako bi ga obavestio da se njihova rodbina raspituje o nasledstvu.

- Marijanova rodbina se počela mešati, a ja sam brže-bolje kontaktirao njegovog sina obavestio sam ga šta se događa i napomenuo mu da je on jedini naslednik. On me je poslušao, došao je kod mene, popričali smo o svemu i predao sam mu oca u ruke. Sin ga je posećivao, a prošlog četvrtka me je nazvao i rekao: "Nažalost, zakomplikovalo se... Osnovna bolest, korona, otkazali bubrezi i unutrašnji organi te je preminuo.''

Marijan je, navodno, pred smrt prijatelju otkrio da ne želi čuti za suprugu Peti.

- Za nju nije htio više čuti. Ona mi se javila kad je došao u Zagreb, a ja sam je pitao kako je mogla polumrtvog čoveka pustiti samog na let od 24 sata, a ona je samo ćutala. Nije joj bilo dosta 100 evra, nego je htela 500 - iskren je bio Šantalab pa dodao:

- Sin je oca dao na obdukciju, tu u Zagrebu, kako bi se u noktima, kostima i kosi vidjeli ima li tragova trovanja. Ako se to utvrdi, ona će biti kazneno gonjena. Lako se dokaže da ona nije imala dolar u džepu i da je sve Marijan plaćao. On je meni priznao da ga je i prevarila. Rekao mi je: "Zvonko, bio si u pravu za sve, žao mi je, napravio sam glupost." Njegov sin mi je na kraju kazao: "Znam da mi je otac bio budala ceo život, a sad je otišao kao budala bez para" - rekao nam je utučeni Zvonko.

Kurir.rs