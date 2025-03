Munjezova majka i dalje ne odustaje od DNK analize

Goca Dujković, majka učesnika "Elite 8" Danijela Dujkovića Munjeza, izrevoltirana je novom izjavom Stefani Grujić, koja je tokom emisije "Pitanja gledalaca", naglasila da joj nikada neće dozvoliti da ima kontakt sa njenim unučetom Konstantinom.

Munjezova majka i dalje ne odustaje od DNK analize, kako bi se potvrdilo da je dete zaista naslednik njenog sina.

- Ne diram je, ne pljujem je, ne zanima me žena uopšte. Ja stojim pri tome da se DNK uradi i da sam to rekla, i da sam rekla da mene njihov odnos ne zanima. Sa mnom živeti neće, jer kad se tuku i vijaju na nacionalnoj televiziji, kako neće u kući?! To nama nije potrebno da gledamo. Pa, treba li to meni uopste?! - van sebe je Dujkovićeva majka.

- Što se tiče deteta, neka je živo i zdravo, ko ga je napravio i rodio neka brine o njemu. Dosta je blamaže preko deteta, te jeste Munjino, te jeste Zolino! Svi su ušli, uzeli pare i sada blati ko koga stigne. Čekamo kraj da sednemo sa našim detetom i razgovor obavimo, do tada vas molim da me više niko ništa ne pita, jer ako oni igraju rijaliti, ja ne želim jer nisam plaćena za to. Samo sam realna i iskrena. Ne želim više nikakva objašnjenja što se mene tiče. Danijel je prvi rekao DNK da se uradi, ja podržala i to je to. Ako je sigurna, onda nema razloga za brigu i izbegavanje testa. Pošto je tamo dete začeto, smatram da tamo DNK treba da se odradi, bez ikakvih uvreda i poniženja, jer to nije sramota u današnje vreme. Kad javnost gleda njihovo bitisanje tamo, pa neka narod vidi i pravu istinu. Toliko su se oblatili i ukananlili svi da nema dalje - priča besna Munjezova majka.

- Ja samo čekam njegov izlazak i da vidim za koliko novca se obrukao, to me isto zanima, koliko i za šta će biti kažnjen. Dve godine maltene si tamo, za šta?! Da blatiš sebe, porodicu uvlačiš i na kraju nikom ništa. E, pa neće moći on više tako ako sluša, ako ne, opet ću znati šta nam je činiti. Ja sam to rodila i teškom mukom othranila, pa valjda se za nešto i ja pitam, tj. mi. Zola ušao, kaže:"Možda je i moje dete, imali smo odnose", sad kao:"Nije moje", ma daj, bre, sramota šta se radi i sa čim se poigravaju. Nigde obraza ni trunke. A ta Jovana Tomić ništa žena kriva nije, jer nikog ona na silu ne može vući, ako te devojke neće. Volela bih da je Danijel ne vređa, shvatiće sve kada izađe napolje - poručila je Goca Dujković.

