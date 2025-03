- Ljudi znaju da sam ja blindirana za uvrede, zato mi i ne mogu ništa. Nikada se u životu nije desilo da mi neko udara na majku, a ona je to uradila. Moje roditelje nikada neće biti sramota od mene, ali ću u ovoj sezoni morati da budem morbidna i ja. Meni je Jelena Ena Čolić rekla: ''Imam najviše pratioca na Instagramu'', ja znam da ih je ona kupila. Ja nisam dr*kara, ali sada ću morati da odam šta mi je rekla. Ona je iskompleksirana jer su je svi partneri varali, maltretirali i tukli jer je to morala da trpi zbog love. Ja smatram da ona nije dobra u krevetu jer su je svi iz*ebali i ostavili - otkriva Slađa, pa dodaje:

- Govori da su svi muškarci zaljubljeni u nju, a kad god uđe neko novi, ona ga tutka hranom. ''PTŽ'' znači ''Potajno te želim'' i to je za Mateju Matijevića. Svaki put kada se napije, ona priča svakakve gluposti, a on joj je više puta skrenuo pažnju. Meni je Ena Čolić ovako rekla: ''Ja sam bila sa Lukom u vezi, provlačila sam njegovu gold karticu na moru, ali La Familija to ne sme da sazna''. Priznala mi je da je bila sa Desingericom u Budvi, ali i da je bila sa Rastom na snimanju spota. Ja verujem da Ena Čolić radi za pare u Budvi, moj osećaj je da Ena to i radi. Rekla mi je: ''Svi misle da sam ćerka Zdravka Čolića'', zato i ima tolike pratioce.