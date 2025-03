Nedeljama unazad, domaću javnost, ali i zidove Bele kuće, trese svađa i prljav veš iz odnosa Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore , koje su krile Stefaninu trudnoću sve do porođaja, što od same javnosti, a što i od oca deteta, Danijela Dujkovića Munjeza .

- Ja sam izašao negde pred kraj, ona je meni pričala non stop o njemu. Ja sam rekao: "Druže, smuvajte se, udavila me mala o tebi". Nemam pojma, možda tu nešto bude između njih dvoje. Mislim da je sada više Zola, nego Munja...Nisu bili zanimljiv par, stalno su se svađali i to, a kada je krenula sa Zolom, bilo je mnogo zanimljivije - rekao je Nemanja, te je dodao:

-Mali je isti Munja, oči i nos, preslikan je. Ja imam i snimke i ostalo, slala mi je Stefani, mali je isti...Ja kada sam izašao i kada sam se video sa Munjom, i dalje je trajao rijaliti, pričao je za Stefani da je ku*va, da ga je prodala. Kada smo otišli kod Milice i Terze na otkrivanje pola, tada su se Zola i Munja videli prvi put nakon završetka rijalitija, a on mu je prišao najnormalnije. Rekao je: "Ja sam završio sa njom, ona je za mene to, to i to, ne intresuje me, može da bude s kim hoće", a dva dana je pričao o njemu i o tome da su bili drugari i kao da nije trebao to da uradi.