- Dete mi je u šoku, mi svi plačemo i kukamo jer smo pravi roditelji bili moj Rade i ja i nemam ništa bolje od moje dece. Mi smo im ispunili sve njihove želje. Zet iz Nemačke koji je sa Ivanom on mi je član porodice, ali od Stefana sam se iznenadila. On je meni rekao da ide da se presvuče i pitao me za stvari, ja sam mu rekla gde si ostavio tu ćeš i da nađeš. On mene sve mora da pita, pa me je i pitao da ode da uzme neke pare što mu je poslala majka, a sad šta je radio u putu i pisao to ne znam, ali to je on radio van dvorišta i kuće. Ovde je bilo puno ljudi, nisam stigla da pratim Stefana, ali sad se vidi njegovo pravo lice – rekla je Rada i istakla da Stefan nema razloga da se vraća u njihov dom.