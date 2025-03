- Ja nisam znala da se oni druže, nikada ga nije spomenula. Za Gastoza znam kao za Gastoza, ali ne kao prijatelja. Nije bio ni na mapi za zvanicu...Kada se pravila ta svadba, ja sam joj rekla da ne učestvujem, da sve ona kupuje i organizuje, jer ja ne želim da bude da sam je iskoristila. Rekla sam je da jedino što ću da izaberem, a to je haljina. Ona juri strejt devojke, jer nju to ispunjava. Nema magiju, ona želi da bude muškarac, ima komplekse od muškaraca. Ja sam nju uvek doživljavala kao muškarca, ja sam u tom trenutku imala neku sigurnost kod nje, neku zaštitu, mene je to jako privuklo.

- To su njeni gosti. Ona je svadbu platila 23.000 evra koliko sam ja upućena, a ne 30.000 evra kako je rekla. Kada sam izašla, saznala sam da ona tu svadbu nije platila, 99 odsto su provereni izvori. Ne znam kako, ali nije platila, Đedović je potvrdio neki deo. Sve je to bilo u medijske svrhe, postoje i te poruke u telefonu. Prodavala je slike, kao što je htela svoju trudnoću da proda. Pokloni su stvarno stizali, uglavnom su koverte bile, nisam imala uvid u te koverte, jer se te koverte nisu pojavile ispred mene...Sve što mi je ikada kupila, ako mi je kupila sve u vrednosti od 2.000 evra to je to. Ona je mene skinula golu na televiziji, sve mi je uzela što mi je ikada kupila - rekla je Anita.