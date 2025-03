Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do obračuna između Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore . Njih dve ne prestaju da iznose "prljav veš" iz veze.

Matora je najavila da će podneti tužbu protiv bivše verenice, ali to Stefani nije uopšte zabrinulo.

- Rekla si da jedva čekaš da se smuvaš sa nekim, a ona tebe da zgazi. Da li to radi jer si na korak do veze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nju boli uvo za mene, ona ima svoj cilj i mislim da je ušla pripremljena. Radi joj sujeta što se tiče Dragane i to joj je došlo kao kec na deset da može da se opere. Više ne pominje priču zbog koje je došla, a to su razlozi zašto je Munja NN otac. Došla je sve da svali na mene, kako sam ja kriva za sve. Ja kad se zaljubim i kad me zanima neka osoba gledam svaki trenutak da provedem sa Draganom, drago mi je što se desila - govorila je Matora.