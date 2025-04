- Iskreno, loše sam. Pre svega zbog svega što se desilo sa mojim ocem, koji je preminuo, a posle i svađa koja je izbila između moje sestre Ane i Korde. Za mene je ono što je on uradio prevara. Čim se dopisivao sa nekim iza njenih leđa, to je prevara. Mogao je da prizna Ani šta je radila, da traži oproštaj, ali to nije uradio. To je dno dna, on je ljudsko smeće. Ne daj Bože da ga vidim.