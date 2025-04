Učesnik "Elite 8" Stefan Korda ne miri se s tim da je ostao bez devojke Ane Nikolić. On ju je preklinjao da mu oprosti što se dopisivao sa bivšom cimerkom Aleksandrom na dan sahranje njenog oca Radeta Vasića. Situaciju je dodatno pogoršalo to što je on danima negirao da je imao izlet s drugom devojkom, za šta je ona saznala po povratku u rijaliti.