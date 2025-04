On sad ima obrve u vatreno crvenoj nijansi. Njemu je cimerka Aleksandra Jakšić skidala višak farbe s lica.

- On ne može da skine sa kože, pogledaj ovo - rekla je Aleksandra, pa nastavila da mu pere lice.

- Apsolutno razumem što joj se on sviđa, iz iskustva razumem i nemam ništa protiv toga. Sad baš gledam uživo "Farmu" kako on piše spisak i vidim kako ga ona sve vreme pipka po rukama bespotrebno. Jako mi to simpatično izgleda, moram da priznam. Ja Kristijanu verujem, a ako se slučajno desi da pojede neku pečurku na "Farmi" i otruje se ili da ga ujede neka otrovna životinja i prolupa, jedino u tom slučaju može da padne na Aleksandru Jakšić - rekla je Kristina nedavno.