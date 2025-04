- To je bio petak, kada su Ana i Korda izašli iz "Elite", ja nisam znala, jer sam bila u izlasku sa drugarom, pijemo, i ulazim ja na

Instagram, gde je on mene zapratio, piše lepo ime njegovo, u suštini, ja njemu nisam uzvratila, zapitala sam se da li je njegov

profil, jer znam da je on unutra. Ništa, ja ulazim, vidim njega, tu mi je poslao zahtev, ali ništa, ja samo iskulirala, stiže meni poruka

od njega - započinje Aleksandra.



- Rekao mi je da je izašao na tri dana, ja nisam imala pojma, kao morao je, kaže... Ja ga pitam što mi se javio, stavim smajli, ovde se

vidi da je on mene nazvao. Ja njemu jesam dala broj... Mi smo njega sprdali, ali šta da mu ja radim! On je mene zvao, jer sam mu

poslala broj telefona. Pitao me je kako sam, šta radim. Ja u izlasku, ne pada mi napamet da kucam gde je Korda i šta radim.