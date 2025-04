Kristijan i Kristina svoju vezu započeli su u jednoj od sezona rijalitija Zadruga.

Slušaj vest

Kristijan Golubović je pre odnosa sa Kristinom Spalević bio u braku sa Ivanom.

Naime, Kristijan i Kristina svoju vezu započeli su u jednoj od sezona rijalitija Zadruga. Golubović je tada prevario svoju suprugu Ivanu, sa kojom ima ćerku i koja ga je godinama čekala da izađe iz zatvora.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Printscreen Pink, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

Kristina je pre nekoliko meseci javno otkrila nepoznate detalje o odnosu sa Kristijanovom bivšom ženom Ivanom.

- Izvini, je l moje dete šugavo? Moram tako da pitam, prosto narodski rečeno, šta to nije u redu sa mojim detetom? Moje dete nije krivo ni za šta. Zašto je tvoje dete bolje od mog, zašto ja za tvoje dete mogu da odem, nije to samo kupovina, to je od srca, zašto bi to meni kao jednoj ljubavnici palo na pamet u tržnom centru, gledala bih za svoje dete, kao što ona gleda za svoje - rekla je vidno uznemirena.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević promenila imidž Foto: Pritnscreen, Prinstcreen

"Ivana raspolaže Kristijanovim novcem"

- Ona raspolaže novcem koji je Kristijan zaradio, to je ono što smo on i ja krenuli od nule. Neka je ona njega kaznila i uzela mu sve, ali ona na sve to dobija još, a gde je moje dete u toj priči, to je jedno sasvim normalno pitanje - istakla je Kristina, pa dodala:

1/14 Vidi galeriju KRISTIJAN GOLUBOVIĆ UHVAĆEN U CENTRU BEOGRADA: Nosio plastičnu kesu PUNU PARA, preobuvao se na ulici, pa seo u KAFIĆ! (VIDEO) Foto: Nikola Anđić

- Jednom sam namerno htela da kažem Kristjanu: "Nemoj više ništa da me pitaš, ne interesuje me, idi ti za svoje dete", ali nisam mogla, to nisam ja - rekla je Kristina za "Hype".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: