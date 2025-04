Kako kaže izvor blizak pevačici, Enina afera sa Desingericom ju je dodatno razočarala, pa joj još teže pada to što Peja nikako ne uspeva da stavi tačku na njihov odnos.

- Zlata je kao majka očajna zbog svega što gleda, a kada je pored svega što mu je Ena do sada izgovorila čula i da je bila i sa Desingericom, sa oženjenim čovekom, zgrozila se. Sad je još sigurnija u to da ona nije za njega, iako ih je isprva od srca podržala. Vidi to i mali Peja, ali zatvoren prostor sigurno doprinosi tome da joj se stalno vraća - rekao je izvor blizak Zlati Petrović za medije.