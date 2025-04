- Prva me je dirala, ja sam odgovorio. Nisam hteo da kažem ono što sam rekao sve o Aneli, ali me je isprovocirala. U njoj prorade neki đavoli, a sada je đavoli kidaju. Kida je opsesija prvom temom. Ona je odavno i htela da je cela kuća napada, ona je u mojim očima ispala kao lažna žrtva - rekao je Dača.

- Mislim da se Mimas plaši da ne uvuče neke ljude jer su povezani s njih dve. Sanja nešto ozbiljno krije, ja sam njima rekao: ''Znam da nešto krijete'', a oni su od tog dana svaki dan išli za mnom i pitali me: ''Šta znaš, šta ti to znači?''. Sofija i Sanja su živele zajedno, ali Sofija ne želi da prizna to ovde već će se baviti time napolju. Sanja se plaši, a opet nas navodi da negde nešto kažemo svojim provokacijama. Oni ne mogu ni normalno da se posvađaju, Marko nije siguran u nju uopšte, jasno je da se buni jer se nečeg ne boji. Meni je Milovan preneo da je ona njemu rekla: '' Marko i ja smo se dogovarali da pravimo neku priču, ali sam videla da je bio malo bliži sa Enom''. Zašto je ona ušla jer je on bio loš? To su malograđanske fore, mislim da kad bi skinuli bubice da bi se pobili - rekao je Dača.