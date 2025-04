- Iskreno da vam kažem, pozove i pita za dete. Nije bio skoro, ali pozove, sve je okej, sve je u najboljem redu. Izbegavam da pričam o tome na TikToku, to baš ne komentarišem, ali sam otprilike znala da od toga nema ništa. Neke stvari koje su se dogodile pokazale su da je nemoguće da opstane. To je bilo očekivano. Što se mene tiče, želim mu sve najlepše, on je otac mog deteta i u dobrim smo odnosima - rekla je tada Aleksandra.