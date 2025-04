- Poslala sam Stefani te kobne noći kod Jovane i to sebi nikada neću oprostiti, rekla sam joj: budi uz nju umrla joj je majka, jer ona je bila uz tebe kada si bila trudna. Jovana je to veče napravila gluposti i nije je bilo cele noći, a Stefani je došla kod nje. To je sve bilo dan nakon što joj je preminula majka. Stefani mi je rekla da je nema do deset uveče, a kada je došla odmah je počela sa agresijom i rekla joj je: “više nisi trudna, sad ne moram da te trpim“. To je trajalalo par sati, a meni se nisu javljale. Uporno sam zvala, počela sam drsko i rekla sam Jovani: “daj mi Stefani ovog trenutka“. Onda mi se javila na kameru i to je bila druga Jovana, koja je bila drska i sa mnom pričala sa agresijom. Stefani je tu dobacivala da je zaključala i da joj ne dozvoljava da izađe napolje.