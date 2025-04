- Ja nju i njenu majku znam u dušu, znam šta one sada pričaju, Rada njoj j*** majku, a ova joj govori: "Pusti me". Ona i ja kada se posvađamo, Rada kaže šta treba i ne treba, pa posle kaže: "dobro sine, dođi". Prebacio bih se odmah tamo, samo da je ne gledam. I taj posao sa kamionima sam zaj**ao da bih bio sa njom. Imao sam pet meseci da odem za Nemačku i nisam zbog nje. Druže, koliko sam bio tu za njene roditelje, njenog brata, druže, kada su došli da ga biju, ja sa sekirom idem ispred policije, išao na sud. I to mi je hvala?! Htela je keva da mi da 20.000 evra da kupim stan ili kombi da ponovo idem da vozim, ona kaže: "ne, ne". Što si bolji to si gori. Šta ona misli da ja nemam gde da idem?! Ja izađem odavde, uzmem avion i odem za Nemačku, za Minhen - govorio je Korda.