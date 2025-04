- Marka izuzetno poštujem, cenim i volim kao sina. To je žargonski naziv. Marko ima svoje roditelje, Bogu hvala, i ja ga ne svojatam. Rodila sam divnu ćerku, Bog nije imao planove i sina da rodim. Naravno, ako su ljudi normalni, onda znaju kad se ćerka uda ili sin oženi, da su dobili još jedno dete. Mihajla mi je žao jer nije svestan šta radi niti posledica. Pravi opet od svog brata nasilnika. U mome rečniku to što je on izjavio ne postoji za nečije dete ili bilo koga. To da smo se posvađali nije tačno i sinoć sam gledala Darka i Marka i bilo mi je strapno šta mu je postavljeno kao pitanje. Pobogu, nismo pećinski ljudi da se gađamo ključevima - objasnila je Sanjina majka