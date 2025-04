- On ne zna da se ponaša, mislim da je totalno pogubljen. Ponekad mislim da on sve radi zbog Sanje. Meni je Sanja govorila da je Marko bio posle ''Zadruge 5'' u lošem odnosu sa roditeljima i da je živeo u sobici jednoj kod njenih. Priznala mi je da mu je donosila i prinosila hranu, da ju je mrzelo čak do picerije da ode, što može da potvrdi onda one njene reči, da ga je udomila kao kera. On gleda Sofiju i Enu od početka, siguran sam da je ušla zbog ljubomore, kako se on ne bi zaljubio u neku u njih. Marko je jedno udomljeno pašče. Naravo da ću Marka da nominujem - kazao je Dača.