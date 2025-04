"Ja ne verujem u priču da Gastoz ne zna za tu aferu, jer su njih dvojica bili baš bliski u to vreme i verujem da je bio upućen u sve. Moj bivši muž i ja nismo imali miran razlaz, tako da je Gastoz sto posto znao za njegovu aferu sa Anđelom, samo se pravi blesav sada jer ne želi da je ofire javno. Da ne grešim dušu, Anđela je bila samo jedna od devojaka s kojima me je on varao, jer se uvek ponašao kao da nema ženu. Mi imamo i sina koji sada ima sedam godina i ja sam verovala da će te bubice i ludilo da ga prođu. Nisam sigurna da je Anđela bila upućena da je on u braku, ali za dete je znala. Mada, verujem da joj je prodao priču da je dete dobio u vanbračnoj zajednici. Čula sam ja priče kako se on viđa sa nekom lepoticom iz rijalitija, to je bilo pre dve godine, valjda nakon što je ona raskinula sa Zvezdanom - priča prevarena žena.