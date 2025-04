- Nisam je nikad osudila zbog toga, to je bio njen način da stvori i zaradi za nas tri sestre. Nije za pohvalu, ali se ne stidim svoje istine. To je bio njen način snalaženja, kao što sam ja imala svoj. Ovo nije moralno, ali opravdano jeste, jer kad je stani-pani, borba je... Niko ti neće doći i dati sve na dlanu. Svi mi na nešto nismo ponosni u životu, ali ja ne krijem neke stvari. To sam ja, to je moj život.