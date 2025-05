Naime, Stefan Korda i Ana Nikolić pomirili su se u "Zadruzi 8 Eliti", a to je izazvalo bes kod Rade Vasić.

- Korda, kako gledaš na to što te Anina porodica ne prihvata? - upitao je novinar.

- Ana kakvi su ti to izgovori kada pričaš da ćeš ga šutnuti napolju? - upitao je novinar.

- Izgubila sam oca, gde sad i njega da izgubim. To je stvarno previše, ali napolju ćemo sve drugačije. Ja sam hladna prema njemu - rekla je Ana.

- Ti da si hladna, ti ne bi bila s njim. Ne laži više nikoga, reci da se volite i da ćete biti zajedno. Ja sam sve videla ispred mojih očiju, ona je dala oca i nemoj da me sikira i nervira. Meni ne treba nervoza, preči joj je on nego mi svi. Njoj to odgovara, ja se više ne mešam. Kad izađemo napolje, ja se nje odričem - rekla je Rada.